Виконавці ролей у фільмі Роккі 4 Дольф Лундгрен та Карл Везерс сфотографувалися разом через 34 роки після виходу стрічки.
Зірки фільму Роккі 4 Дольф Лундгрен та Карл Везерс зустрілися через 34 роки після виходу стрічки на екрани.
61-річний Лундгрен поділився знімком разом з 71-річним Везерсом у спортзалі. Усміхнені актори стоять поруч, піднявши кулаки в боксерській стійці.
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За сюжетом Роккі 4 Аполло Крід (Карл Везерс) повертається на ринг заради бою з Іваном Драго (Дольф Лундгрен), але гине від потужного нокауту на руках Роккі. Після цього Роккі вирішує помститися Драго і перемагає його у фінальному раунді.
— Реванш в Gold’s Gym Venice, Аполло виглядає небезпечно, – підписав знімок Дольф в Instagram.
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Нагадаємо, перша стрічка Роккі вийшла у світ у 1976 році і завоювала 3 статуетки Оскар та Золотий глобус.
До речі, з’явився перший трейлер фільму Термінатор: Фатум, який є продовженням фільму Термінатор 2: Судний день і частковим перезапуском серії.
Фото: Dolph Lundgren