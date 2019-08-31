Українець Василь Ломаченко вийде в ринг проти британця Люка Кемпбелла 31 серпня у Лондоні.

Букмекери активно приймають ставки на супербій між українцем Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбелом, який відбудеться 31 серпня на арені O2 у Лондоні.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,06. Тоді як успіх британця Кемпбелла оцінюється котируванням 9,25. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Орієнтовний початок о 22.00 31 серпня за київським часом.