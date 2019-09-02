Мадридський Реал зіграв внічию з Вільярреалем у матчі третього туру іспанської Прімери.

Вільярреал приймав вдома мадридський Реал в матчі третього туру іспанської Прімери. Зустріч пройшла у Вільярреалі на стадіоні Кераміка – Ель-Мадрігал і завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрили господарі на 12-й хвилині після точного удару Херара Морено. У компенсований час першого тайму Гарет Бейл зрівняв рахунок після пасу від Даніеля Карвахаля. На 74-й хвилині Мойсес Гомес знову засмутив Тібо Куртуа. Уникнути поразки вершковим вдалося на 86-й хвилині – Лука Модріч асистував Бейлу і валієць оформив дубль.

Читайте: Bleacher Report зробив постери груп ЛЧ у стилі коміксів про супергероїв

Вже у компенсований час Бейл за дві хвилини примудрився двічі отримати по жовтій картці і був вилучений з поля.

В турнірній таблиці чемпіонату Іспанії після трьох турів Реал має у своєму активі 5 очок і посідає 5-ту сходинку, Вільярреал (2) – 16-й. В наступному турі галактикос приймуть вдома Леванте, а Вільярреаль зіграє на виїзді з Леганесом.

До речі, футболісти Реала травмуються в середньому один раз на 5 днів.