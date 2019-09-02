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Факти / Спорт

Двох китайських легкоатлеток звинуватили в тому, що вони чоловіки

В легкій атлетиці розгорівся новий гендерний скандал за участю китайських спортсменок.

Двух китайских спортсменок заподозрили в том, что они мужчины

24-річні китаянки Тун Цзенхуань та Ляо Меньсює виграли забіг на 400-метрівці серед жінок на чемпіонаті Китаю в Дацині. Ляо посіла перше місце (53,25 сек.), а Тун – друге (53,35 сек.).

Після того, як відео та фото з забігу почали з’являтися в мережі, китайські інтернет-користувачі звинуватили спортсменок в тому, що вони замасковані під жінок.

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Це вже не перший успіх спортсменок, які зовні дуже схожі на чоловіків: місяць тому Меньсює та Цзенхуань домінували в естафеті 4×400 метрів на літньому чемпіонаті Китаю.

Фото: Shanghaiist

Після скандалу Китайська федерація легкої атлетики провела перевірку і виступила з офіційною заявою, що Меньсює та Цзенхуань – жінки. Однак федерація не надала жодних тестів чи пояснень, як саме визначалася стать Меньсює та Цзенхуань.

Раніше легкоатлетку з Нідерландів затримали з 50 кг метамфетаміну та екстазі.

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