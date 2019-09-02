PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Помер український спортивний коментатор Журахівський

На 53-му році життя помер відомий спортивний журналіст і коментатор Олександр Журахівський.

Александр Жураховский

Олександр Журахівський помер у Києві на 53-му році життя. Про це повідомив у Facebook журналіст Руслан Свірін.

Причини смерті Журахівського поки невідомі.

Читайте: Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки

Олександр працював на телеканалах Інтер та Перший національний та на радіо Ера ФМ.

Саме йому належить культова фраза Сашко, де ти гуляв, сказана під час матчу плей-оф Євро-2000 між Словенією Україною.

Нагадаємо, у січні 2019 року пішов з життя український спортивний коментатор та журналіст Сергій Дерепа.

Джерело: Ruslan Svirin

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Іспанії співачка загинула через вибух піротехніки на сцені
В Іспанії співачка загинула через вибух піротехніки на сцені
Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2
Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2
Луис Энрике с дочерью Ханной
Луїс Енріке повідомив про смерть 9-річної доньки
Помер актор Олександр Числов
Помер актор Олександр Числов
Джесси Комбс
Американська гонщиця загинула при спробі розігнатися до 966 км/год
Убийца семьи Блейка Бивенса
Голий родич розстріляв сім’ю знаменитого бейсболіста
Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом
Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом – затримано 30 осіб
Поліція
Порізані вени, обличчя обмотане тканиною: у Кривому Розі знайшли мертве подружжя
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка