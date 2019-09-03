Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити вісімку тенісисток, які пробилися до чвертьфіналу US Open.

7 вересня, у суботу, визначиться чемпіонка заключного турніру серії Grand Slam — US Open. Минулорічна чемпіонка японка Наомі Осака не змогла захистити свій титул, поступившись у двох сетах швейцарці Белінді Бенчич в 1/16 фіналу.

Натомість Бенчич пробилася до вісімки найкращих тенісисток, які продовжують боротьбу за трофей на нью-йоркських кортах US Open. Серед найсильніших і наша Еліна Світоліна, яка сьогодні зійдеться на корті з британкою Йоханною Контою у боротьбі за путівку до півфіналу турніру.

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Також до топ-8 потрапили американка Серена Вільямс, канадка Б’янка Андрееску, китаянка Ван Цян, бельгійка Еліза Мертенс і представниця Хорватії Донна Векич.

Тож Факти ICTV пропонують вам поглянути на чвертьфіналісток цьогорічного розіграшу US Open та обрати найефектнішу.