Форвард Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав нагороду від фонду Папи Римського Франциска.

Зірка каталонської барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав нагороду від фонду Папи Римського Франциска за підсумками Копа Америка – 2019.

32-річний аргентинець отримав ганчір’яний м’яч, який зробили діти з Мозамбіку.

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Нагорода уособлює роботу у команді, дух солідарності, взаємоповагу та чесність.



Володаря нагороди обирають шляхом голосування учнями з понад 500 навчальних закладів з 191 країн світу. У голосуванні Лео випередив перуанців Едісона Флореса та Педро Гальєсе.

Нагадаємо, Мессі увійшов до шорт-листа номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19 від ФІФА.