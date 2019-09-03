PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Мессі отримав незвичний приз від фонду Папи Римського

Форвард Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав нагороду від фонду Папи Римського Франциска.

Месси получил приз фонда Папы Римского

Зірка каталонської барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав нагороду від фонду Папи Римського Франциска за підсумками Копа Америка – 2019.

32-річний аргентинець отримав ганчір’яний м’яч, який зробили діти з Мозамбіку.

Дивіться: Безцінна реакція Мессі та Роналду на промову легенди МЮ Кантони про безсмертя

Нагорода уособлює роботу у команді, дух солідарності, взаємоповагу та чесність.


Володаря нагороди обирають шляхом голосування учнями з понад 500 навчальних закладів з 191 країн світу. У голосуванні Лео випередив перуанців Едісона Флореса та Педро Гальєсе.

Нагадаємо, Мессі увійшов до шорт-листа номінантів на звання найкращого гравця сезону-2018/19 від ФІФА.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Месси, Роналду и ван Дейк
Ван Дейк, Мессі та Роналду – претенденти на премію The Best від ФІФА
Папа Римський Франциск
Папа Римський застряг у ліфті та запізнився на проповідь
Роналду и Месси: реакция на речь Кантоны
Безцінна реакція Мессі та Роналду на промову легенди МЮ Кантони про безсмертя
Роналду и Месси
Вчені у Бельгії з’ясували, хто сильніший — Мессі чи Роналду
Претенденты на премию Пушкаша 2019
Ібрагімович та Мессі: ФІФА назвала номінантів на премію Пушкаша
Мяч Лиги чемпионов
В мережу злили результати голосування за найкращого гравця року від УЄФА
Лионель Месси
Вперше за 10 років: Мессі пропустить старт Ла Ліги
Роналду, Ван Дейк, Месси
УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка