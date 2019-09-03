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Факти / Спорт

Роман Санжар очолив львівські Карпати

Карпати оголосили про призначення новим головним тренером Романа Санжара.

Роман Санжар возглавил львовские Карпаты

Роман Санжар став новим голосним тренером львівських Карпат.

Деталі угоди 40-річного фахівця з клубом не повідомляються.

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Карпати під керівництвом Романа Санжара вже провели вечірнє тренування на заміській базі клубу, розпочавши підготовку до поєдинку проти полтавської Ворскли.

  • Роман Санжар Карпати
  • Роман Санжар Карпати
  • Роман Санжар Карпати
  • Роман Санжар Карпати
  • Роман Санжар Карпати
  • Роман Санжар Карпати
Роман Санжар очолив львівські Карпати / 3 фотографии

Також львів’яни оголосили про відхід з клубу екс-наставника Олександра Чижевського, подякувавши за  співпрацю.

Раніше Євген Коноплянка став футболістом донецького Шахтаря.

ДжерелоФК Карпаты

ФотоФК Карпаты

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