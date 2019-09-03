Карпати оголосили про призначення новим головним тренером Романа Санжара.

Роман Санжар став новим голосним тренером львівських Карпат.

Деталі угоди 40-річного фахівця з клубом не повідомляються.

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Карпати під керівництвом Романа Санжара вже провели вечірнє тренування на заміській базі клубу, розпочавши підготовку до поєдинку проти полтавської Ворскли.











Роман Санжар очолив львівські Карпати / 3 фотографии

Також львів’яни оголосили про відхід з клубу екс-наставника Олександра Чижевського, подякувавши за співпрацю.

Раніше Євген Коноплянка став футболістом донецького Шахтаря.

Джерело: ФК Карпаты

Фото: ФК Карпаты