Карпати оголосили про призначення новим головним тренером Романа Санжара.
Роман Санжар став новим голосним тренером львівських Карпат.
Деталі угоди 40-річного фахівця з клубом не повідомляються.
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Карпати під керівництвом Романа Санжара вже провели вечірнє тренування на заміській базі клубу, розпочавши підготовку до поєдинку проти полтавської Ворскли.
Роман Санжар очолив львівські Карпати / 3 фотографии
Також львів’яни оголосили про відхід з клубу екс-наставника Олександра Чижевського, подякувавши за співпрацю.
Раніше Євген Коноплянка став футболістом донецького Шахтаря.
Джерело: ФК Карпаты
Фото: ФК Карпаты
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