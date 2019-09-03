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Розігнався до 34,5 км/год! Названо найшвидшого гравця Ліги чемпіонів-2018/19

Захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк визнаний найшвидшим гравцем Ліги чемпіонів в сезоні-2018/19.

Вирджил Ван Дейк

Захисника англійського Ліверпуля Вірджила ван Дейка визнано найшвидшим футболістів Ліги чемпіонів-2018/19.

У першому матчі півфіналу проти каталонської Барселони на Камп Ноу нідерландець здійснив неймовірний ривок з чужої штрафної до своїх воріт, розвинувши швидкість 34,5 км/год. Варто зазначити, що зріст ван Дейка складає 193 см, а вага – 92 кг.

До топ-5 найшвидший футболістів також потрапили: хавбек Манчестер Сіті Лерой Сане (34,4 км/год), захисник Тоттенгема Кайл Вокер (34,2 км/год), півзахисник Реала Гарет Бейл (33,8 км/год) та форвард гельзенкірхенського Шальке Брель Емболо (33,5 км/год).

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Восьму сходинку найшвидших футболістів посів футболіст донецького Шахтаря Тайсон. У матчі проти Хоффенхайма він розвинув швидкість 33,3 км/год.

Нагадаємо, Вірджил ван Дейк став найкращим гравцем за підсумками сезону-2018/19.

ИсточникSquawka

Фото: Dreamstime

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