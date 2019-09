Захисника англійського Ліверпуля Вірджила ван Дейка визнано найшвидшим футболістів Ліги чемпіонів-2018/19.

У першому матчі півфіналу проти каталонської Барселони на Камп Ноу нідерландець здійснив неймовірний ривок з чужої штрафної до своїх воріт, розвинувши швидкість 34,5 км/год. Варто зазначити, що зріст ван Дейка складає 193 см, а вага – 92 кг.

The sprint where VVD reached 34.5 km/h (highest in the UCL this season) plus Robbo just being Robbo pic.twitter.com/nOn72nySeN

— James John (@JamesJohn2427) June 15, 2019