PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 2 2 0 0 10 1 6
2.  Чехія 3 1 0 1 5 6 6
3.  Косово 3 1 2 0 5 4 5
4.  Чорногорія 4 0 2 2 3 10 2
5.  Болгарія 4 0 2 2 5 7 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово
21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово _:_ Чехія 21:45 Англія _:_ Косово
19:00 Англія _:_ Болгарія 21:45 Чорногорія _:_ Чехія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 4 3 1 0 8 1 10
2.  Люксембург 4 1 1 2 4 5 4
3.  Сербія 3 1 1 1 5 7 4
4.  Португалія 2 0 2 0 1 1 2
5.  Литва 3 0 1 2 3 7 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва
21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва _:_ Україна 21:45 Литва _:_ Португалія
21:45 Сербія _:_ Португалія 21:45 Люксембург _:_ Сербія

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Пн.Ірландія 4 4 0 0 7 2 12
2.  Німеччина 3 3 0 0 13 2 9
3.  Нідерланди 2 1 0 1 6 3 3
4.  Білорусь 4 0 0 4 1 9 0
5.  Естонія 3 0 0 3 1 12 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія
21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Німеччина _:_ Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія _:_ Німеччина
21:45 Естонія _:_ Білорусь 21:45 Естонія _:_ Нідерланди

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Ірландія 4 3 1 0 5 1 10
2.  Данія 3 1 2 0 9 5 5
3.  Швейцарія 2 1 1 0 5 3 4
4.  Грузія 4 1 0 3 4 8 3
5.  Гібралтар 3 0 0 3 0 6 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар
21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гібралтар _:_ Данія 19:00 Грузія _:_ Данія
21:45 Ірландія _:_ Швейцарія 19:00 Швецарія _:_ Гібралтар

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Угорщина 4 3 0 1 6 4 9
2.  Словаччина 3 2 0 1 7 2 6
3.  Хорватія 3 2 0 1 5 4 6
4.  Вельс 3 1 0 2 2 3 3
5.  Азербайджан 3 0 0 3 3 10 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина
19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словаччина _:_ Хорватія 19:00 Азербайджан _:_ Хорватія
21:45 Вельс _:_ Азербайджан 21:45 Угорщина _:_ Словаччина

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Іспанія 4 4 0 0 11 2 12
2.  Швеція 4 2 1 1 8 7 7
3.  Румунія 4 2 1 1 11 5 7
4.  Норвегія 4 1 2 1 8 7 5
5.  Мальта 4 1 0 3 2 10 3
6.  Фарерські о-ви 4 0 0 4 3 12 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція
21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія
21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегія _:_ Мальта 16:00 Фарери _:_ Іспанія
21:45 Румунія _:_ Іспанія 19:00 Румунія _:_ Мальта
21:45 Фарери _:_ Швеція 21:45 Швеція _:_ Норвегія

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 4 4 0 0 8 0 12
2.   Ізраїль 4 2 1 1 8 7 7
3.   Австрія 4 2 0 2 7 6 6
4.   Словенія 4 1 2 1 7 3 5
5.   Македонія 4 1 1 2 5 7 4
6.   Латвія 4 0 0 4 1 13 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрія 1:0  Словенія  21:45  Латвія 0:5  Словенія
 21:45  Латвія 0:3  Ізраїль  21:45  Польща 4:0  Ізраїль
 21:45  Македонія 0:1  Польща  21:45  Македонія 1:4  Австрія
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Ізраїль _:_ Македонія 21:45 Латвія _:_ Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польща _:_ Австрія
21:45 Австрія _:_ Латвія 21:45 Словенія _:_ Ізраїль
21:45 Словенія _:_ Польща

Група H

Команда І П Н П З П О
1.   Франція 4 3 0 1 12 3 9
2.   Туреччина 4 3 0 1 9 2 9
3.   Ісландія 4 3 0 1 5 5 9
4.   Албанія 4 2 0 2 5 3 6
5.   Молдова 4 1 0 3 2 10 3
6.   Андорра 4 0 0 4 0 10 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція
21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Ісландія _:_ Молдова 21:45 Албанія _:_ Ісландія
21:45 Туреччина _:_ Андорра 21:45 Молдова _:_ Туреччина
21:45 Франція _:_ Албанія 21:45 Франція _:_ Андорра

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 4 4 0 0 11 1 12
2.   Росія 4 3 0 1 15 3 9
3.   Казахстан 4 2 0 2 7 7 6
4.   Шотландія 4 2 0 2 4 7 6
5.   Кіпр 4 1 0 3 6 5 3
6.   Сан-Марино 4 0 0 4 0 20 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія
21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кіпр _:_ Казахстан 21:45 Росія _:_ Казахстан
21:45 Сан-Марино _:_ Бельгія 21:45 Сан-Марино _:_ Кіпр
21:45 Шотландія _:_ Росія 21:45 Шотландія _:_ Бельгія

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 4 4 0 0 13 1 12
2.   Фінляндія 4 3 0 1 6 2 9
3.   Вірменія 4 2 0 2 7 6 6
4.   Греція 4 1 1 2 6 8 4
5.   Боснія і Герцеговина 4 1 1 2 5 7 4
6.   Ліхтенштейн 4 0 0 4 0 13 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія
19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина
21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
 19:00  Вірменія  _:_  Італія  19:00  Вірменія  _:_  Боснія і Герцеговина
 21:45  Боснія і Герцеговина  _:_  Ліхтенштейн  21:45  Греція  _:_  Ліхтенштейн
 21:45  Фінляндія  _:_  Греція  21:45  Фінляндія  _:_  Італія

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Эден Азар
УЄФА назвав найкращого гравця Ліги Європи-2018/19
Ван Дейк церемония УЕФА
УЄФА назвав найкращого гравця сезону
Официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов 2019/20
УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20
Киберфутбол
УАФ створить збірну України з кіберфутболу
Мяч Лиги чемпионов
В мережу злили результати голосування за найкращого гравця року від УЄФА
Роналду, Ван Дейк, Месси
УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону
Садио Мане
УЄФА назвав найкращого гравця матчу за Суперкубок УЄФА 2019
Ливерпуль победитель Лиги чемпионов 2019
УЄФА оголосив шорт-лист номінантів на найкращого гравця за позиціями
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка