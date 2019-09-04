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Факти / Спорт

Екс-гравець Реала підозрюється у розповсюдженні дитячої порнографії

Колишній футболіст Реала та збірної Німеччини Крістоф Метцельдер підозрюється у розповсюдженні дитячої порнографії.

Кристоф Метцельдер

Поліція Гамбурга розслідує звинувачення жінки, яка надала щонайменше 15 дитячих порнографічних фотографій, які були надіслані екс-гравцем Реала Крістофом Метцельдером через додаток WhatsApp.

— Ми проводимо попереднє розслідування відносно 38-річного Метцельдера, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії, включаючи цифрові знімки, які були отримані в Гамбурзі, – сказала прес-секретар прокуратури Гамбурга Лідді Охетрінг.

Поліція отримала ордер на обшук, конфіскувала комп’ютер і телефон 38-річного футболіста. Метцельдера затримали біля спортивної школи у Хеннефі.

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Метцельдер завершив кар’єру гравця у 2014 році.  В різні роки виступав за дортмундську Боруссію, мадридський Реал та гельзенкірхенський Шальке.

До речі, Манчестер Сіті виплатить £1 млн компенсації жертвам тренерів-педофілів.

ФотоChristoph Metzelder

Джерело: RTL

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