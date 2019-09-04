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ФІФА презентувала емблему ЧС-2022 в Катарі

Міжнародна федерація футболу представила офіційний логотип чемпіонату світу з футболу, який пройде в Катарі в 2022 році.

Эмблема ЧМ-2022

Емблема ЧС-2022 виконана у вигляді білої вісімки та прикрашена червоним візерунком, а вигнуті лінії нагадують піщані дюни.

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Емблема натхненна традиційною вовняною шаллю, яку в зимову пору року носять в арабських країнах, зокрема в регіоні Перської затоки. Шрифт під емблемою зроблений за мотивами традиційної арабської каліграфії.

— Безперервна петля представлена у вигляді вісімки, уособлює вісім стадіонів, на яких будуть проходити матчі, і символ нескінченності, – повідомила прес-служба ФІФА.

Чемпіонат світу з футболу 2022 року вперше в історії пройде у листопаді-грудні.

Раніше повідомлялося, що Катар можуть позбавити права проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року.

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