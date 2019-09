Емблема ЧС-2022 виконана у вигляді білої вісімки та прикрашена червоним візерунком, а вигнуті лінії нагадують піщані дюни.

Емблема натхненна традиційною вовняною шаллю, яку в зимову пору року носять в арабських країнах, зокрема в регіоні Перської затоки. Шрифт під емблемою зроблений за мотивами традиційної арабської каліграфії.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

