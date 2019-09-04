Українка Еліна Світоліна зустрінеться з американкою Сереною Вільямс в рамках півфінального матчу US Open 5 вересня.

Букмекери активно приймають ставки на півфінальний матч тенісного турніру US Open між українкою Еліною Світоліною та американкою Сереною Вільямс, який відбудеться 5 вересня на тенісному стадіоні імені Артура Еша.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є американка.

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Ставки на перемогу Вільямс приймають з коефіцієнтом 1,38. Тоді як успіх українки Світоліної оцінюється котируванням 3,15.

Орієнтовний початок зустрічі о 23.00 5 вересня за київським часом.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу US Open.