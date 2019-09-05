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Факти / Спорт

Батько українського футболіста зник в анексованому Криму

Український захисник тбіліського Динамо Олександр Каплієнко повідомив про зникнення свого батька на території анексованого РФ Криму.

Олександр Каплієнко

Футболіст тбіліського Динамо український легіонер Олександр Каплієнко повідомив, що його батько зник на території анексованого Росією Криму.

Про це 23-річний футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

— Зник мій тато Каплієнко Максим Володимирович 17.08.1976 року народження. Востаннє виходив на зв’язок 10.08.2019. Останнє місце перебування в Сімферополі – місце його роботи, – написав футболіст.

Він також повідомив, що його батько поїхав до Севастополя, але після кількох днів з ним обірвався зв’язок.

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ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10. 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе – место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы ,его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация ,пишите в директ или звоните по этому номеру : +380976136390 Просьба распостронить этот пост

Допис, поширений Kaplyaa (@aleksandr.kaplienko)

Каплієнко попросив розповсюдити це повідомлення, особливо серед тих, хто проживає в Криму.

Раніше стало відомо, скільки людей покинули домівки за час окупації у Криму.

Фото: Kaplyaa

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