Український захисник тбіліського Динамо Олександр Каплієнко повідомив про зникнення свого батька на території анексованого РФ Криму.

Футболіст тбіліського Динамо український легіонер Олександр Каплієнко повідомив, що його батько зник на території анексованого Росією Криму.

Про це 23-річний футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

— Зник мій тато Каплієнко Максим Володимирович 17.08.1976 року народження. Востаннє виходив на зв’язок 10.08.2019. Останнє місце перебування в Сімферополі – місце його роботи, – написав футболіст.

Він також повідомив, що його батько поїхав до Севастополя, але після кількох днів з ним обірвався зв’язок.

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Каплієнко попросив розповсюдити це повідомлення, особливо серед тих, хто проживає в Криму.

Раніше стало відомо, скільки людей покинули домівки за час окупації у Криму.

Фото: Kaplyaa