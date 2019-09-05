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Факти / Спорт

Дворазовий олімпійський чемпіон завершив кар’єру у 30 років

Австрійський гірськолижник Марсель Хіршер на спеціальній прес-конференції оголосив про закінчення кар’єри.

Марсель Хиршер

30-річний австрійський гірськолижник Марсель Хіршер вирішив закінчити кар’єру.

— Є кілька причин, чому я ухвалив таке рішення. Я і раніше про нього неодноразово замислювався. І я відчуваю себе чудово. Зараз ніби тягар впав з плечей, коли оголосив про це, – сказав Хіршер.

Протягом останніх восьми років Марсель незмінно перемагав у загальному заліку Кубка світу.

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На Олімпійських іграх у Пхьончхані став дворазовим чемпіоном у дисциплінах комбінація та гігантський слалом. Також австрієць є семиразовим чемпіоном світу.

Раніше український стрибун у воду Максим Долгов зав’язав зі спортом, щоб виступати у китайському цирку.

ФотоMarcel Hirscher

ИсточникExpressen

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