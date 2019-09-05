Збірна України на стадіоні ЛФФ зіграє проти збірної Литви в рамках п’ятого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Збірна України у суботу, 7 вересня, проведе п’ятий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні ЛФФ у Вільнюсі зіграють проти збірної Литви.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.33. Успіх литовців оцінюють в 12.00. Нічийний результат зустрічі — 5.10.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Литва — Україна. Початок о 19:00.

Фото: FFU, LFF