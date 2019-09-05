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Факти / Спорт

Неймар розридався, коли дізнався, що залишається у ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар залишився розчарованим фіаско з його поверненням до каталонської Барселони.

Неймар ПСЖ

Бразильський форвард ПСЖ Неймар до останнього надіявся повернутися до каталонської Барселони в літнє трансферне вікно.

31 серпня представники блаугранас телефоном зв’язалися з Неймаром, щоб повідомити, що ПСЖ відхилив останню пропозицію Барси. Футболіст був настільки розчарований звісткою, що розридався безпосередньо під час телефонної розмови.

Дивіться: Роналду та Неймар у перуках провели бій на світлових мечах

Влітку Неймар висловив бажання покинути Париж. Головними претендентами на бразильця вважалися Барселона, Реал та Ювентус.

Контракт Неймара з парижанами діє до 30 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що попри труднощі у переговорах з ПСЖ, Барселона встигла замовити футболки з Неймаром і записала його відеозвернення фанатам.

ДжерелоEl Chiringuito

Фото: Getty Images

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