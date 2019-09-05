Форвард ПСЖ Неймар залишився розчарованим фіаско з його поверненням до каталонської Барселони.
Бразильський форвард ПСЖ Неймар до останнього надіявся повернутися до каталонської Барселони в літнє трансферне вікно.
31 серпня представники блаугранас телефоном зв’язалися з Неймаром, щоб повідомити, що ПСЖ відхилив останню пропозицію Барси. Футболіст був настільки розчарований звісткою, що розридався безпосередньо під час телефонної розмови.
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Влітку Неймар висловив бажання покинути Париж. Головними претендентами на бразильця вважалися Барселона, Реал та Ювентус.
OJO A ESTO! @quimdomenech: “NEYMAR LLORO en su casa cuando le dijeron que NO FICHABA por el BARCA”. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/8NTpQxfYd0
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2019
Контракт Неймара з парижанами діє до 30 червня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що попри труднощі у переговорах з ПСЖ, Барселона встигла замовити футболки з Неймаром і записала його відеозвернення фанатам.
Джерело: El Chiringuito