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Факти / Спорт

Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Італії

Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 14-го етапу Формули 1 Гран-прі Італії.

Формула-1

У неділю, 8 вересня, пройде 14-й етап Формули-1 – Гран-прі Італії.

Подивитися пряму трансляцію гонки на трасі у Монці можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Setanta Sports, яка розпочнеться о 16.05. Також гонку транслюватиме російський канал МатчТВ.

Читайте: Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Німеччини

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах Live TV, F1analytic.com, Sport Stream.

Раніше Факти ICTV писали, що Хемілтон продав свій літак за £25 млн і простояв у загальній черзі в аеропорту.

Фото: Dreamstime

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