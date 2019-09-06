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Факти / Спорт

Литва — Україна: анонс матчу відбору до Євро-2020

У суботу, 7 вересня, у Вільнюсі відбудеться матч п’ятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020, в якому збірна України зіграє зі збірною Литви.

Литва - Украина

Матч проти Литви у п’ятому турі відбору для української збірної хороша нагода ще комфортніше закріпитися у групі B на першій сходинці.

До Вільнюса синьо-жовті прибули у статусі явного фаворита та лідера з 10-ма очками в активі, тоді як Литва є аутсайдером квінтету – за три гри латвійці набрали лише один поінт.

До поєдинку наша збірна підходить майже без втрат – через травми поспішно збірну покинув хавбек Селтіка Мар’ян Швед, а також голкіпер Денис Бойко, на заміну якому Андрій Шевченко викликав кіпера Юрія Паньківа.

Нарешті відновився Андрій Ярмоленко – до збірної він прибув у відмінному настрої, адже минулого вікенду відзначився голом за Вест Гем у ворота Норвіч Сіті.

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Єдиною проблемою для підопічних Шевченка може стати домашня арена литовців, а точніше штучний газон, який є дуже травмонебезпечним. Також на такому покритті по-іншому “ходить” м’яч, що може позначитися на швидкісній грі синьо-жовтих.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні синьо-жовті. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх литовців оцінюють в 12.5. Нічийний результат зустрічі — 5.20.

Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна. Вона буде доступна у цій новині . Початок матчу о 19.00.

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