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Факти / Спорт

Литва — Україна: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні ЛФФ зіграє проти збірної Литви в рамках п’ятого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Литва - Украина

Збірна України у суботу, 7 вересня, проведе п’ятий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні ЛФФ у Вільнюсі зіграють проти збірної Литви.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх литовців оцінюють в 12.5. Нічийний результат зустрічі — 5.20.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Литва — Україна. Початок о 19:00.

ФотоFFULFF

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