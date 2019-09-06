Збірна України U-21 сьогодні, 6 вересня, стартує у відборі до Євро-2021 матчем проти Фінляндії.

Стартовий поєдинок молодіжної збірної з футболу U-21 відбудеться 6 вересня у Запоріжжі. Зустріч запланована на стадіоні Славутич-Арена на 18.30.

Основу української молодіжки складають новоспечені чемпіони світу у складі U-20, яка під керівництвом Олександра Петракова влітку виграла ЧС у Польщі. Однак через травми у стартових матчах не допоможуть Попов, Вантух, Кожухар, Супряга.

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Розклад матчів збірної України у відборі Євро-2021 (U-21)

06.09.2019. Україна — Фінляндія

10.09.2019. Україна — Мальта

10.10.2019. Румунія — Україна

15.11.2019. Україна — Данія

27.03.2020. Мальта — Україна

31.03.2020. Україна — Північна Ірландія

04.09.2020. Данія — Україна

08.09.2020. Фінляндія — Україна

08.10.2020. Україна — Румунія

13.10.2020. Північна Ірландія — Україна

Напередодні підопічні Руслана Ротаня провели заключне тренування перед матчем з фінськими однолітками на запорізькому стадіоні.

До фінального турніру Євро-2021 потраплять переможці дев’яти груп, найкраща друга команда та чотири переможці плей-офф за участі решти других команд. Ще дві путівки мають господарі Євро — Угорщина та Словенія.

Фото: УАФ