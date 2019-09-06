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Молодіжна збірна України U-21 сьогодні стартує у відборі до Євро-2021

Збірна України U-21 сьогодні, 6 вересня, стартує у відборі до Євро-2021 матчем проти Фінляндії.

Молодежная сборная Украины

Стартовий поєдинок молодіжної збірної з футболу U-21 відбудеться 6 вересня у Запоріжжі. Зустріч запланована на стадіоні Славутич-Арена на 18.30.

Основу української молодіжки складають новоспечені чемпіони світу у складі U-20, яка під керівництвом Олександра Петракова влітку виграла ЧС у Польщі. Однак через травми у стартових матчах не допоможуть Попов, Вантух, Кожухар, Супряга.

Дивіться: ФІФА зняла міні-фільм про переможний для України молодіжний ЧС

Розклад матчів збірної України у відборі Євро-2021 (U-21)

  • 06.09.2019. Україна — Фінляндія
  • 10.09.2019. Україна — Мальта
  • 10.10.2019. Румунія — Україна
  • 15.11.2019. Україна — Данія
  • 27.03.2020. Мальта — Україна
  • 31.03.2020. Україна — Північна Ірландія
  • 04.09.2020. Данія — Україна
  • 08.09.2020. Фінляндія — Україна
  • 08.10.2020. Україна — Румунія
  • 13.10.2020. Північна Ірландія — Україна

Напередодні підопічні Руслана Ротаня провели заключне тренування перед матчем з фінськими однолітками на запорізькому стадіоні.

До фінального турніру Євро-2021 потраплять переможці дев’яти груп, найкраща друга команда та чотири переможці плей-офф за участі решти других команд. Ще дві путівки мають господарі Євро — Угорщина та Словенія.

ФотоУАФ

Джерело: ФФУ

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