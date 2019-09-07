Пряму трансляцію бою між чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим та тимчасовим чемпіоном UFC Дастіном Пор’є вітчизняні любителі єдиноборств можуть подивитися на телеканалі Setanta Sports 7 вересня о 23.00.

Бій Хабіб — Пор’є відбудеться 7 вересня не раніше 23:00. Бій пройде в комплексі The Arena на штучному острові Яс в Абу-Дабі.

Подивитися поєдинок бійців можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Setanta Sports, яка розпочнеться о 21.00.

Читайте: Хабіб — Пор’є: букмекери назвали фаворита на турнірі UFC 242

Крім того, поєдинок в рамках вечора UFC 242 покаже британський спортивний канал BT Sport, російський телеканал Первый канал, американський кабельний мовник ESPN+.

Відзначимо, що поєдинок Нурмагомедов – Пор’є буде титульним. Росіянин проведе захист чемпіонського пояса в легкій вазі в рамках турніру UFC 242.

Напередодні бійці провели офіційну процедуру зважування перед поєдинку.

Фото: скріншот/MMA Junkie