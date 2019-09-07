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Факти / Спорт

Хабіб — Пор’є: букмекери назвали фаворита на турнірі UFC 242

Росіянин Хабіб Нурмагомедов зустрінеться з американцем Дастіном Пор’є в рамках турніру UFC 242 7 вересня в Абу-Дабі.

Хабиб - Порье

Букмекери активно приймають ставки на бій у легкій вазі між чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим та тимчасовим володарем титулу, американцем Дастіном Пор’є, який відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є російський боєць.

Ставки на перемогу Нурмагомедова приймають з коефіцієнтом 1,24. Тоді як успіх американця Пор’є оцінюється котируванням 5,05.

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Турнір розпочнеться о 21.00 за київським часом, а бій Хабіб — Порье не раніше 23.00.

Напередодні бійці провели офіційну процедуру зважування перед поєдинку.

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