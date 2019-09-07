На гонці Формули-3 австралійський гонщик потрапив у велику аварію. Болід Алекса Пейроні підлетів на кілька метрів.
Австралієць Алекс Пейроні потрапив в аварію під час гонки етапу Формули-3. На останніх колах болід врізався в обмежувач, розташований за межами траси. Авто злетіло на кілька метрів, зробило три повних оберти і впало догори колесами за рекламні щити.
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Гонщик залишився живий, ба більше болід він покинув самостійно. Однак обстеження йому доведеться пройти.
Пейроні врятувала система Halo – додаткова дуга безпеки, розташована навколо голови пілота.
Unbelievable. #fiaformula3 pic.twitter.com/9kZ6P42cKw
— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) 7 сентября 2019 г.
The alternate angle – enter stage left pic.twitter.com/b63ORtrClq
— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) 7 сентября 2019 г.
Раніше Факти ICTV писали, де дивитися пряму трансляцію 14-го етапу Формули 1 Гран-прі Італії.
Фото: alexperoni7