Французи перед початком відбіркового матчу Євро-2020 з Албанією на стадіоні Стад де Франс включили гімн Андорри.

Після цього диктор стадіону вибачився перед вірменськими вболівальниками і заявив, що скоро прозвучить вірменський гімн.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Гравці збірної Албанії відмовилися починати матч, поки не прозвучить гімн їх країни.

Помилку виправили, але матч почався із запізненням в 7 хвилин.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU

— Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.