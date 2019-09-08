Перед початком відбіркового матчу Євро-2020 Франція – Албанія пролунав гімн Андорри, а після диктор вибачився перед Вірменією.

Французи перед початком відбіркового матчу Євро-2020 з Албанією на стадіоні Стад де Франс включили гімн Андорри.

Після цього диктор стадіону вибачився перед вірменськими вболівальниками і заявив, що скоро прозвучить вірменський гімн.

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Гравці збірної Албанії відмовилися починати матч, поки не прозвучить гімн їх країни.

Помилку виправили, але матч почався із запізненням в 7 хвилин.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU — Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.

До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.