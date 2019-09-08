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Факти / Спорт

Україна — Нігерія: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Дніпро-Арена проведе товариський матч проти збірної Нігерії.

Украина - Нигерия

Збірна України у вівторок, 10 вересня, проведе товариський матч проти збірної Нігерії на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

На думку букмекерів абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх африканських бразильців оцінюють в 5.00. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Нігерія. Початок о 21:30.

Фото: Dreamstime

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