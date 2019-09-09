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Факти / Спорт

Хорватські вболівальники заспівали колискову для маленької дитини

Хорватські футбольні вболівальники заспівали колискову маленькій дитині на вулиці в словацькій Трнаві.

Хорватские болельщики спели колыбельную для маленького ребенка

Група хорватських вболівальників, яка приїхала підтримати національну команду у відборі до Євро-2020 проти збірної Словаччини, на шляху до стадіону зустріла молоду дівчину, яка гуляла з дитиною.

Хорвати зупинилися і вирішили заспівати для дитини колискову.

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Дівчинці, вочевидь, припало до душі виконання пісні, адже вона зацікавлено слухала фанатів у картатих футболках.

Матч відбіркового циклу футбольного Євро-2020 між збірними Словаччини та Хорватії закінчився розгромною перемогою гостей 4:0.

Нагадаємо, Україна розгромила Литву у відборі до Євро-2020.

Джерело: NET.hr

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