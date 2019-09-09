Президент Франції Еммануель Макрон приніс офіційні вибачення прем’єр-міністру Албанії Еді Рама за інцидент, який трапився на Стад де Франс.
Президент Франції Емануель Макрон приніс офіційні вибачення прем’єр-міністру Албанії Еді Рама за інцидент перед матчем відбору до Євро-2020 Франція – Албанія на стадіоні Стад де Франс.
— Макрон назвав інцидент неприпустимою помилкою і попросив мене опублікувати його вибачення, – написав Рама в Twitter.
Нагадаємо, організатори матчу на Стад де Франс сплутали гімн Албанії з Андоррою, а потім ще й попросили вибачення у Вірменії.
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Поєдинок затримали на сім хвилин, гравці Албанії відмовлялися починати, поки не було увімкнено правильний гімн.
Джерело: Edi Rama
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