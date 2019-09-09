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Факти / Спорт

Зірка АПЛ зраджував дружині з кількома жінками

Одружений футболіст одного з клубів АПЛ зраджував своії дружині одразу з кількома жінками.

Измена

Топ гравець з чемпіонату Англії, ім’я якого поки не називають, мав кілька інтрижок за спиною своїх дружини і дітей. Також відомо, що кілька жінок з’явилися на порозі його будинку після того, як він їх обдурив.

— Футболісти, схоже, ведуть себе як тварини в клітці, і коли вони відпускають віжки, то можуть збожеволіти. Деякі чоловіки йдуть на крайнощі, щоб провести шалене літо, – пише видання Mirror.

PR-команді футболіста до цих пір вдавалося тримати під контролем його поведінку, а його дружина і діти були не в курсі, хоча він знав, що його викинуть з дому, якщо інформація про його любовні пригоди дійде до них.

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Раніше повідомлялося, що зірка англійської Прем’єр-ліги збирається зробити камінг-аут, але клуб заборонив йому це робити, побоюючись негативної реакції фанатів.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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