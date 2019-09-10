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Факти / Спорт

Екс-перша ракетка світу вступила в Гарвард

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі поступила до Гарвардського університету.

Каролин Возняцки Гарвард

Данська тенісистка Каролін Возняцкі повідомила, що вступила до одного з найпрестижніших університетів світу – Гарвард.

Читайте: Б’янка Андреєску перемогла у фіналі US Open

29-річна спортсменка навчатиметься в школі бізнесу.

— Мене прийняли в Гарвард, моя мрія збулася! Спасибі Аніті Елберс і Гарварду за цю чудову можливість, – написала Каролін у соцмережі Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Being accepted in to @harvardhbs is a dream come true! Thank you @anitaelberse and Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool #crossoverintobusiness #LifeAtHBS

Допис, поширений Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

Аніта Елберс – професор бізнес-школи Гарварда і автор декількох книг на бізнес-тематику.

Нагадаємо, іспанець Рафаель Надаль вчетверте в кар’єрі став переможцем US Open.

Фото: Caroline Wozniacki

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