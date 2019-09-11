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Факти / Спорт

На модель, яка звинуватила Неймара у зґвалтуванні, завели справу про шахрайство

Поліція відкрила справу проти бразильської моделі Наджіли Тріндаде Мендес де Соузи.

Неймар

Модель Наджіла Тріндаде Мендес де Соуза, яка звинувачувала бразильського форварда ПСЖ Неймара у зґвалтуванні, підозрюється у шахрайстві.

Поліція відкрила проти жінки справу про наклеп, шахрайство та вимагання. Також колишнього бойфренда Тріндаде Естівенса Алвеса підозрюють у розповсюдженні контенту еротичного змісту і публікації його у мережі.

Читайте: Неймар розридався, коли дізнався, що залишається у ПСЖ

Тріндаде заявляла, що футболіст зґвалтував її 15 травня в готелі в Парижі. Пізніше всі обвинувачення з Неймара були зняті.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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