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Факти / Спорт

УЄФА визначився з назвою для нового клубного турніру

УЄФА визначився з назвою для нового турніру, який планують запустити з сезону-2021/22.

УЕФА

Союз європейських футбольних асоціацій визначився з назвою нового турніру, який стане третім за значимістю після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Офіційна назва турніру буде Europa Conference League, що в перекладі звучить як Ліга конференцій. Офіційного підтвердження від УЄФА поки не надходило.

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Турнір має розпочатися у сезоні-2021/22. Формат турніру буде нагадувати Лігу чемпіонів: 32 команди будуть розбиті на 8 груп. Переможці груп отримають путівки в 1/8 фіналу напряму. Команди, які посядуть другу сходинку, гратимуть у стикових матчах з командами, які займуть треті місця у Лізі Європи.

Нагадаємо, у грудні минулого року УЄФА оголосив про створення нового єврокубка.

Джерело: T-Online

Фото: Dreamstime

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