Команда легенд Манчестер Сіті зіграла внічию з зірками АПЛ в товариському матчі.

У прощальному матчі колишнього капітана збірної Бельгії Венсана Компані зустрічалися Манчестер Сіті та команда зірок АПЛ. Матч пройшов на стадіоні Етіхад та звершився нічиєю 2:2.

Сам Компані, який влітку перейшов до бельгійського Андерлехта, участі у матчі не приймав через травму.

Манчестер Сіті у матчі керував Хосеп Гвардіола, а зірок АПЛ очолив керманич збірної Бельгії Роберто Мартінес.

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Рахунок у матчі відкрив Мартін Петров на 2-й хвилині, Роббі Кін зрівняв ще до перерви. У другому таймі Робін ван Персі вивів команду зірок АПЛ вперед, але Мваруварі за одну хвилину до кінця матчу відновив рівновагу у грі.

Всі виручені кошти спрямують до фонду Tackle4MCR, який створив Компані для допомоги безпритульним Манчестера.

Легенди Манчестер Сіті: Гарт, Сабалета, К.Туре, Лескотт, де Йонг, Насрі, Айрленд, Давид Сільва, Ш.Райт-Філліпс, Агуеро, Петров.

Запасні: Райт, Річардс, Мілнер, Хаманн, Мваруварі, Ф.Компані, Белламі, Балотеллі.

Легенди АПЛ: Ван дер Сар, Г.Невілл, Каррагер, Каррік, Е. Коул, Артета, Батт, Скоулз, Гіггз, Роббі Кін, ван Персі.

Запасні: Гівен, Сайєфі, Влап, Ель-Кабабрі, Люкассен, Кехілл, Васселл, Вієйра.

Раніше Манчестер Сіті випустив лімітовану версію форми на підтримку гей-параду.