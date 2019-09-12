Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв потрапив у скандальний інцидент з патрульною поліцією в Києві.

Інцидент розпочався з того, що поліція зупинила авто, на якому їхав Олександр Алієв зі своїми друзями.

Співробітник поліції попросив у водія надати документи на автомобіль, на що екс-гравець Динамо разом зі своїм товаришем зухвало відреагували: один вимагав показати документи поліцейського, а Алієв не скупився на нецензурну лексику та погрози: “С**а, не було б у тебе ствола, я б тебе йо***в.

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Алієв також почав вимагати у поліцейського “прибрати батіг”. А на питання, що буде далі, 34-річний Алієв відповів: “Я покажу, що далі”.

Алієв vs Поліція pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B — Брутальний Футбол (@brutfoot) September 12, 2019

Компанія Алієва у підсумку отримала штраф, який, судячи зі сторіс в Instagram, не збирається оплачувати. На останок Алієв кинув у бік поліцейського ще одну погрозу: “Дурнику, ти так влипнув, що просто ох***ш”.

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