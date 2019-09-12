PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Поцілунок на грудях: дружина українського футболіста похизувалася пікантним тату

Дружина футболіста турецького Різарспора Миколи Морозюка сповістила своїх підписників про нове інтимне татуювання.

Ирина Морозюк

Ірина Морозюк, дружина футболіста турецького Різарспора Миколи Морозюка, похизувалася пікантним тату на грудях і повідомила про це своїх фоловерів.

— Подивіться, яку красу я зробила. Поцілунок на моїх сісях. Дуже красиво, – сказала Ірина на відео, яке виклала в сторіс.

Також Ірина опублікувала окреме фото, на якому її прихильники можуть розгледіти нове татуювання з іншого ракурсу.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Знімками також поділилася майстриня, яка робила Ірині тату.

Читайте: Зробила всіх! Дружина українського футболіста відкрила пляшку грудьми

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Olya Ivantsova (@_mo_1313_)

Раніше захисник збірної України U-20 набив тату на честь перемоги на ЧС.

Фото: Ирина Морозюк

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бразильская болельщица
Реакція коментатора на гарячу фанатку без бюстгальтера
Четвертьфиналистки US Open
Королеви нью-йоркських кортів: чвертьфіналістки US Open (ГОЛОСУВАННЯ)
Серена, Свитолина, Шарапова
Світоліна, Вільямс та Осака взяли участь у спільній фотосесії перед US Open
Арианни Селеста
Найбагатша ринг-гьорл UFC в сексапільному бікіні схвилювала Гаваї
Джорджина Родригес
Дівчина Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у нижній білизні
Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перельяь
Весілля Надаля пройде у маєтку, де знімали серіал Нічний адміністратор
Доротея Вирер
Доротея Вірер відсвяткувала Феррагосто у купальнику з кавуновим принтом
Ливерпуль - Челси - девушки футболистов
Ліверпуль vs Челсі: чиї дівчата та подружки сексапільніші (ГОЛОСУВАННЯ)
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка