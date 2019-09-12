Дружина футболіста турецького Різарспора Миколи Морозюка сповістила своїх підписників про нове інтимне татуювання.

Ірина Морозюк, дружина футболіста турецького Різарспора Миколи Морозюка, похизувалася пікантним тату на грудях і повідомила про це своїх фоловерів.

— Подивіться, яку красу я зробила. Поцілунок на моїх сісях. Дуже красиво, – сказала Ірина на відео, яке виклала в сторіс.

Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55 — Александр (@optaluna) September 11, 2019

Також Ірина опублікувала окреме фото, на якому її прихильники можуть розгледіти нове татуювання з іншого ракурсу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 11 Вер 2019 р. о 10:15 PDT

Знімками також поділилася майстриня, яка робила Ірині тату.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olya Ivantsova (@_mo_1313_) 10 Вер 2019 р. о 11:32 PDT

Раніше захисник збірної України U-20 набив тату на честь перемоги на ЧС.

Фото: Ирина Морозюк