Син екс-гравця збірної Англії Гаррі Лінекера став жертвою нападу під час футбольного матчу між збірними Сьєрра-Леоне та Ліберії.

У столиці Ліберії під час матчу кваліфікації до чемпіонату світу 2022 між Сьєрра-Леоне та Ліберією відбулися заворушення.

На останній хвилині матчу футболіст господарів не реалізував пенальті. Гол дозволив би збірній Сьєрра-Леоне пройти до наступного раунду, однак гравець промазав, і трибуни розбушувалися. Цей матч для свого документального фільму знімав 25-річний син Гаррі Ліннекера, Харрі.

— Мій Харрі ледь не позбувся життя, це був жахливий момент. Заворушення почалися після матчу – люди кидалися камінням. Харрі був з оператором і режисером монтажу, але коли все це почалося, відокремився від них і сховався в тунелі. Там його наздогнали фанати, людина 50-60. Вони зривали з нього одяг, забрали телефон і всі речі з кишень. Він дуже злякався, йому здалося, що в руках одного з нападників був ніж. Але там був озброєний охоронець зі щитом, і він йому допоміг. Цей хлопець врятував його і відвів в безпечне місце, – сказав Лінекер старший.

Він також додав, що зараз з його сином все гаразд і він прямує додому.

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Збірна Сьєрра-Леоне перемогла Ліберію з рахунком 1:0, але для виходу в наступний раунд кваліфікації необхідно було забити ще один м’яч.

Раніше фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly.

Фото: Harry Lineker