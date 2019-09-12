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Факти / Спорт

Учасники єврокубків витратили на літні трансфери майже €4 млрд

УЄФА опублікував звіт про трансферну діяльність клубів, які виступлять на груповій стадії єврокубків в сезоні-2019/20.

Деньги евро

В літнє трансферне вікно 80 команд, які візьмуть участь у поточних розіграшах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, витратили на придбання нових футболістів €3,980 млрд.

Це на 55% більше, ніж за цей же період в 2018 році. При цьому загальна сума вихідних трансферів для даних клубів склала €3,720 млрд.

Вісім учасників Ліги чемпіонів витратили на купівлю футболістів більше €50 млн, в Лізі Європи таких команд виявилося чотири. Трансферів на суму менше €5 млн в ЛЧ зробили чотири клуби, в ЛЄ – 21.

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35% від загальної суми всіх трансферів витратили на придбання нападників, 25% – на півзахисників, 35% – на захисників та 5% – на воротарів.

Також відомо, що 55% усіх витрат пішло на легіонерів.

До речі, стало відомо, який клуб у Європі найбільше заробив на телеправах у сезоні-2018/19.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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