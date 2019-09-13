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Факти / Спорт

Французький волейболіст перестрибнув суддів, щоб залишити м’яч у грі

На чемпіонаті Європи французький волейболіст Жюльєн Лінель став автором сейву, який претендує на звання найкращого на турнірі.

Волейбол Жюльен Линель

На чемпіонаті Європи з волейболу у матчі між збірними Франції та Румунії трапився неймовірний епізод.

Французький гравецт Жюльєн Лінель став автором сейву, який тепер претендує на звання найкращого на турнірі.

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В одному з ігрових епізодів Лінель погнався за м’ячем, який летів на трибуни, перестрибнув через суддів і залишив його у грі. Ба більше, він встиг повернутися і провести атаку, щоб допомогти команді взяти очко.

У підсумку французи стартували з перемоги на чемпіонаті, обігравши Румунію у трьох сетах з рахунком 25:19, 25:14, 25:16.

Раніше Факти ICTV писали, що український волейболіст хоче отримати громадянство Росії.

ФотоVolleyball.it

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