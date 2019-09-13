Керівництво каталонської Барселони переглянуло свої трансферні пріорітети після провалу переговорів з ПСЖ щодо поверненням Неймара.

Керівництво Барселони розглядає можливіть підписання французького форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Блаугранас хочуть придбати 20-річного француза як альтернативу Неймару, якого каталонцям так і не вдалося повернути. Також на Камп Ноу придбання Мбаппе вважають більш вигідним та з довгостроковою перспективою.

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У Барселоні відзначають, що Кіліан молодший за Неймара, не так часто отримує травми та негативно не впливає на атмосферу у роздягальні команди.

Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони за €222 млн, Мбаппе обійшовся парижанам в €180 млн.

До речі, Неймар розридався, коли дізнався, що залишається у ПСЖ.