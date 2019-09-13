PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Молодший і менш скандальний: Барселона замість Неймара хоче підписати Мбаппе

Керівництво каталонської Барселони переглянуло свої трансферні пріорітети після провалу переговорів з ПСЖ щодо поверненням Неймара.

Киллиан Мбаппе

Керівництво Барселони розглядає можливіть підписання французького форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Блаугранас хочуть придбати 20-річного француза як альтернативу Неймару, якого каталонцям так і не вдалося повернути. Також на Камп Ноу придбання Мбаппе вважають більш вигідним та з довгостроковою перспективою.

Читайте: Мбаппе презентував виїзний комплект ПСЖ на сезон 2019/20

У Барселоні відзначають, що Кіліан молодший за Неймара, не так часто отримує травми та негативно не впливає на атмосферу у роздягальні команди.

Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони за €222 млн, Мбаппе обійшовся парижанам в €180 млн.

До речі, Неймар розридався, коли дізнався, що залишається у ПСЖ.

Джерело: AS

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Форма Барселоны третий комплект
Піке показав резервну форму Барселони бірюзового кольору
Барселона
Барселона – лідер за відвідуваністю матчів у Європі в сезоні-2018/19
Неймар
На модель, яка звинуватила Неймара у зґвалтуванні, завели справу про шахрайство
Неймар ПСЖ
Неймар розридався, коли дізнався, що залишається у ПСЖ
Роналду и Неймар в париках
Роналду та Неймар у перуках провели бій на світлових мечах
реакция представителя Славии на жребий в ЛЧ
Сміх чи істерика? Реакція представника Славії на попадання в “групу смерті” в ЛЧ
Неймар
ПСЖ відхилив нову пропозицію Барселони щодо трансфера Неймара
Неймар
Сцени з Неймаром повернули в серіал на платформі Netflix
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка