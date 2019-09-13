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Факти / Спорт

Світоліна здобула важку перемогу в китайському Чженчжоу

Третій номер світового рейтингу Еліна Світоліна пробилася жо чвертьфіналу тенісного турніру у Чженчжоу.

Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу тенісного турніру в китайському Чженчжоу обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву і пробилася до чвертьфіналу.

Матч, який тривав 2,5 години, завершився на користь українки з рахунком – 3:6, 6:1, 7:6.

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Еліна віддала 7 подач, зробила 8 брейків, 5 ейсів і стільки ж подвійних помилок.

За вихід у півфінал Світоліна посперечається з французькою тенісисткою Крістіною Младенович.

Нагадаємо, Світоліна поступилася американці Серені Вільямс у півфіналі US Open.

Фото: Dreamstime

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