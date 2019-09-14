Олексій Гончарук пропонує інвесторам з Катару купувати українські футбольні клуби.

Українська влада пропонує інвесторам з Катару купувати українські футбольні клуби.

Про на другий день Ялтинської Європейської стратегії YES 2019 заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, пропозицію вкладати у клуби в нашій країні було озвучено під час зустрічі представників Кабміну з великими інвесторами з Катару.

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– Вчора, коли ми зустрічалися з великими інвесторами з Катару, я сказав їм, що в Україні є чудові футбольні клуби, які можна купити, – сказав Гончарук.

Як повідомлялося, Гончарук на YES 2019 анонсував, що найближчим часом Кабмін представить план дії на наступні п’ять років.