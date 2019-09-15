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Факти / Спорт

Екс-чемпіон світу Ф’юрі здобув перемогу над шведським боксером

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі здобув перемогу перед повторним поєдинком з американцем Деонтеєм Уайлдером.

Екс-чемпіон світу Ф’юрі здобув перемогу над шведським боксером

У Лас-Вегасі відбувся вечір боксу, в рамках якого британський екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі здобув очікувану перемогу над шведським боксером Отто Валлін, але вона далася йому вкрай нелегко.

Валлін чинив гідний опір колишньому чемпіонові, а в третьому раунді швед лівим боковим зумів розсікти брову супернику. Кров заливала обличчя Ф’юрі, а Валлін намагався бити у травмоване місце.

Ф’юрі здобув складну перемогу одноголосним рішенням суддів – 118-110, 117-111, 116-112.

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Наприкінці бою швед практично відправив суперника у нокдаун, але Ф’юрі вистояв.

За кількістю точних ударів судді віддали перевагу Тайсону Ф’юрі.

В активі Ф’юрі тепер 29 перемог.

Нагадаємо, у червні в Лас-Вегасі Тайсон Ф’юрі у другому раунді відправив у нокаут Тома Шварца.

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