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Факти / Спорт

У Києві Динамо програло чернігівській Десні

Київське Динамо програло чернігівській Десні у сьомому турі чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.

У Києві Динамо програло чернігівській Десні

На НСК Олімпійському у Києві поразкою для Динамо закінчився матч з чернігівською Десною у 7-му турі чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.

Під час першого тайму динамівцям не вдалося завершити свої атаки у ворота суперника. Гості вибудували впевнений захист та провести кілька контратак, одна з яких увінчалася успіхом.

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Однак кияни зрівняли рахунок відразу після перерви. Втім надалі Динамо так і не змогло вийти вперед.

На 56-й хвилині чернігівці забили другий гол у ворота господарів поля, автором якого став Пилипів.

Раніше Факти ICTV писали, що донецький Шахтар обіграв луганську Зорю з рахунком 4:3 у сьомому турі чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги.

Фото: fc_dynamo_kyiv

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