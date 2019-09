Кріштіану Роналду розплакався під час телевізійного інтерв’ю з Пірсом Морганом після того, як йому показали кадри про його покійного батька.

Роналду було всього 20 років, коли його батько помер від печінкової недостатності у віці 52 років після боротьби з алкоголізмом.

Суперзірка збірної Португалії та Ювентуса не зміг приховати своїх емоцій, пояснивши їх тим, що його батько ніколи не бачив його досягнень у футболі.

Читайте: Фанат вибіг на поле і став на коліна перед Роналду, випрошуючи селфі

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son’s success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019