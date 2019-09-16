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Факти / Спорт

Роналду розплакався, коли побачив фільм про свого батька

Кріштіану Роналду довели до сліз під час інтерв’ю, коли показали футболістові кадри про його покійного батька.

Криштіану Роналду Ювентус

Кріштіану Роналду розплакався під час телевізійного інтерв’ю з Пірсом Морганом після того, як йому показали кадри про його покійного батька.

Роналду було всього 20 років, коли його батько помер від печінкової недостатності у віці 52 років після боротьби з алкоголізмом.

Суперзірка збірної Португалії та Ювентуса не зміг приховати своїх емоцій, пояснивши їх тим, що його батько ніколи не бачив його досягнень у футболі.

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– Бути першим, а він навіть не бачив цього. Він ніколи не бачив, як я отримую нагороди. Моя сім’я бачила: моя мама, мої брати, навіть мій старший син. Але батько… не бачив цього.

Як повідомлялося, Криштіану Роналду вніс корективи у свій заповіт.

Фото: Getty Images

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