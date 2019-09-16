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Збірна України програла Угорщині в Кубку Девіса

Українські тенісисти програли команді Угорщини у матчі першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

Збірна України програла Угорщині в Кубку Девіса

У Будапешті чоловіча збірна України з тенісу поступилася Угорщині у матчі першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

Доля перемоги вирішувалася у п’ятому фінальному матчі, у якому зіграли Ілля Марченко та Аттіла Балаш. Сильнішим був угорець –  6:4, 7:5.

12 переможців цього етапу пройдуть у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020.

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У березні наступного року наша команда зіграє за право залишитися у першій Світовій групі Кубку Девіса.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі US Open.

Фото: Тенісний клуб

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