Пряму трансляцію матчу Шахтар – Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 2.
Донецький Шахтар проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з англійською командою Манчестер Сіті. Матч пройде 18 вересня у Харкові на стадіоні Металіст.
Початок матчу о 22.00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.
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До слова, команди зустрічаються між собою на цій стадії змагань третій рік поспіль. У попередніх чотирьох матчах Шахтар зміг один раз обіграти англійський клуб.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Шахтар переміг Зорю у сьомому турі УПЛ.
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