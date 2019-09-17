На футбольний матч між збірними Сербії та України не продаватимуть квитки з квоти Української асоціації футболу.

17 листопада у Белграді відбудеться матч між збірними Сербії та України. Проте квитки з квоти Української асоціації футболу на нього не продаватимуть.

Відповідне рішення було ухвалено за домовленістю з Футбольним союзом Сербії.

Таким чином хочуть уникнути конфліктів між вболівальниками країн та забезпечити належну безпеку події.

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В рамках зазначених домовленостей Футбольний союз Сербії відмовився від квоти на матч Україна – Сербія, який відбувся 7 червня у Львові.

До слова, київське Динамо програло чернігівській Десні у сьомому турі чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі.