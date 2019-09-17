Донецький Шахтар на стадіоні Металіст в Харкові проведе матч з англійським Манчестер Сіті.
Шахтар у середу, 18 вересня, проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті на стадіоні Металіст у Харкові.
На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є Манчестер Сіті. На перемогу англійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1,28. Успіх донецького Шахтаря оцінюють лише коефіцієнтом 10,00.
Ставки на нічийний результат матчу становлять 5,50.
Читайте: Де дивитися Шахтар – Манчестер Сіті
Нагадаємо, матч розпочнеться о 22.00
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Шахтар оголосив про трансфер Коноплянки.
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