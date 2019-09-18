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Факти / Спорт

Де дивитися Динамо — Мальме

Пряму трансляцію матчу 1-го туру групового етапу Ліги Європи між київським Динамо та шведським Мальме покаже телеканал Футбол 1.

Динамо ФК

У першому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА Динамо зіграє зі шведським Мальме. Матч пройде 19 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Динамо — Мальме: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Динамо — Мальме. Початок о 19:55.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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