Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти шведського Мальме у першому турі групового етапу Ліги Європи 2019/20.

Динамо у четвер, 19 вересня, проведе матч першого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20, в якому біло-сині на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти шведського Мальме. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. Успіх шведів оцінюють в 4.50. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Динамо — Мальме на Фактах ICTV.

Фото: Malmö FF, FC Dynamo Kyiv